بالريش: لاعبو الاتحاد قاوموا الظروف الصعبة

قال لاعب المنتخب الوطني عبدالعزيز بالريش إن لاعبي الفريق قاوموا الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الليبية جراء توقف الدوري والابتعاد عن رتم المباريات لتقديم هدية التأهل للدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا حيث تمكن الفريق من انتزاع الفوز على حساب الجيش الوطني من النيجر بـ2-0 في لقاء الإياب الذي أقيم بملعب الشاذلي زويتن.

وأضاف بالريش أن التحضير لمواجهة حسنية أكادير المغربي التي ستقام بعد أسبوعين سيبدأ خلال الساعات المقبلة لضمان ظهور الفريق بصورة جيدة تساعده على التأهل للدور المقبل الكونفدرالية.

وعادت بعثة الفريق أدراجها للعاصمة طرابلس مساء اليوم قبل بداية التحضيرات لمواجهة الفريق المغربي منتصف سبتمبر القادم.

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