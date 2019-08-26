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بالريش: لاعبو الاتحاد قاوموا الظروف الصعبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال لاعب المنتخب الوطني عبدالعزيز بالريش إن لاعبي الفريق قاوموا الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الليبية جراء توقف الدوري والابتعاد عن رتم المباريات لتقديم هدية التأهل للدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا حيث تمكن الفريق من انتزاع الفوز على حساب الجيش الوطني من النيجر بـ2-0 في لقاء الإياب الذي أقيم بملعب الشاذلي زويتن.

وأضاف بالريش أن التحضير لمواجهة حسنية أكادير المغربي التي ستقام بعد أسبوعين سيبدأ خلال الساعات المقبلة لضمان ظهور الفريق بصورة جيدة تساعده على التأهل للدور المقبل الكونفدرالية.

وعادت بعثة الفريق أدراجها للعاصمة طرابلس مساء اليوم قبل بداية التحضيرات لمواجهة الفريق المغربي منتصف سبتمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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