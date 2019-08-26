إدارة الهلال تكلف الماقني مديرا للفريق الأول

كلفت إدارة نادي الهلال لاعب المنتخب الوطني السابق المدافع خليفة الماقني كمدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء تكليف الماقني برغبة من الإدارة الجديدة بالنادي والمتمثلة في رئيسها الدكتور نادر بوشناف في ترميم البيت الداخلي في النادي وتجهيز الفريق الأول بالصورة الحسنة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى اللحظة عن انطلاق الموسم الجديد واكتفى بتحديد شهر سبتمبر القادم كموعد مبدئي لانطلاقة الدوري بعد إلغاء نسخة العام الماضي.

وقبل توقف نشاط الدوري الممتاز احتل الهلال المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة خاضها.

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