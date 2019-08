تغلب فريق برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تألق النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، بإحرازه هدفين متتاليين للفريق الكتالوني وذلك أمام أنظار زميليه في المدرجات، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، اللذين غابا عن هذا اللقاء بسبب الإصابة.

وتكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملاء النجم الفرنسي، كارليس بيريز، وجوردي ألبا، والتشيلي أرتورو فيدال.

أما بالنسبة لثنائية ريال بيتس، فقد حملت توقيع كل من، المهاجمين، الفرنسي الآخر نبيل فقير، ولورينزو مورن.

هذا وحقق بذلك برشلونة، حامل اللقب، باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لليغا، وتقدم إلى المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل ريال بيتيس قائمة الدوري، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

The post برشلونة يُحقق باكورة انتصاراته وغريزمان يتألق أمام ريال بيتيس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا