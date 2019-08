افتتح فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بهزيمة خارج أرضه أمام مضيفه أودينيزي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد.

حيث أحرز المدافع البرازيلي، رودريغو بيساو، هدف الفوز الوحيد لأودينيزي، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

هذا ويذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما احتل أودينيزي المركز الثاني عشر.

The post مع افتتاح الموسم الجديد للدوري الإيطالي.. نادي ميلان يتعرض لخسارة مُفاجئة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا