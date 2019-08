أتلتيكو مدريد يُحرز فوزه الثاني في الدوري الإسباني بشق الأنفس

استطاع فريق أتلتيكو مدريد تحقيق الفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه ليغانيس، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث اقتنص المهاجم البديل، فيكتور ماتشين بيريز “فيتولو”، هدف الفوز الوحيد لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

هذا وحقق أتلتيكو مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتقاسم صدارة الليغا مع إشبيلية، برصيد 6 نقاط لكل منهما،ويقبع ليغانيس في قاع ترتيب الليغا، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

