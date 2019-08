تعرض كل من مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي لإصابة عضلية وسيخضعان لفحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث لم يكشف توخل مدى خطورة الإصابتين مكتفياً بالقول:

“لا أستطيع إعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص ومن ثم نتحدث، الأمر يتعلق بإصابة عضلية”.

هذا وخرج كافاني من أرضية ملعب “بارك دي برانس” ضد تولوز في الدقيقة 16 وحل بدلاً منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين أصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى، قبل أن يطلب استبداله في الدقيقة 63.

يُذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد نجح في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الثاني أمام رين 1-2.

The post باريس سان جيرمان يُعلن إصابة كل من كافاني ومبابي بتمزق عضلي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا