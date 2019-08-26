استقالة جماعية للجنة المنتخبات والمدرب

يونس الكزة – عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة لـ218: لجنة المنتخبات والمدرب العام جلال الدامجة تقدموا باستقالات جماعية من مهامهم في انتظار موافقة رئيس اتحاد الكرة

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