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استقالة جماعية للجنة المنتخبات والمدرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يونس الكزة – عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة لـ218: لجنة المنتخبات والمدرب العام جلال الدامجة تقدموا باستقالات جماعية من مهامهم في انتظار موافقة رئيس اتحاد الكرة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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