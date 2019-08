المتوسط:

استقال المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي، جلال الدامجة، رسميًّا من تدريب الفريق.

وحسب الدامجة فإن الاستقالة جاءت على خلفية محاولة التدخل في عمله من خارج اتحاد الكرة، والمضايقات التي تعرض لها على خلفية اختياراته قائمة المنتخب الأخيرة.

