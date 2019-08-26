سلتو يغيب عن مواجهة شباب الأردن

قال اللاعب الليبي الدولي أنيس سلتو في تصريحات لقناة “218” إنه لن يسافر مع النجم الساحلي إلى الأردن للمشاركة في ذهاب الدور الأول للبطولة العربية أمام شباب الأردن يوم الخميس المقبل.

وأضاف السلتو أنه لن يكون ضمن قائمة فوزي البنزرتي المغادرة باتجاه عمّان يوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لا يزال في مرحلة الإعداد البدني نظرا لالتحاقه مؤخرا بتدريبات بطل العرب النجم الساحلي إذ كان يرغب في خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات العربية وهذا ما رفضته إدارة النادي التونسي.

يذكر أن النجم الساحلي سيواجه شباب الأردن في الدور الأول للبطولة العربية يوم الخميس المقبل في ملعب الملك عبدالله الثاني بعمّان، وتبقى مشاركة لاعبنا الدولي الآخر في صفوف النجم مهند ايتو مرهونة بخيارات الإطار الفني حيث إن اللاعبين الليبيين مقيدان بقائمة البطولة العربية.

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