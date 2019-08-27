حزمة قرارات جديدة لترميم “بيت الهلال الداخلي”

اتخذت إدارة نادي الهلال حزمة من القرارات الجديدة بهدف ترميم البيت الداخلي للنادي حيث تم تكليف اللاعب السابق خليفة الماقني بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بينما أسندت مهمة المدير التنفيذي للنادي للسيد فوزي جعودة.

مهمة الأمور القانونية في النادي سيتكفل بها طارق زينوبة للحفاظ على حقوقه وحتى لايتورط في قضايا مستقبلية تستنزف خزينته.

أما على صعيد العلاقات العامة فسيكون أشرف أعبيد مديرا لها، فيما سيتكفل رياض الحداد بمنصب قطاع الناشئين لكرة السلة فيما تركت الأمور الفنية لصالح اللاعب السابق والمدرب إسماعيل الزوي.

وتسعى إدارة النادي الأزرق لتصحيح مسار النادي وخدمة المؤسسة من القاعدة حتى تكون النتائج الإيجابية حليفة له في المستقبل القريب بعد فترة من التخبطات طيلة المدة الماضية.

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