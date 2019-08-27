فرسان المتوسط في مرمى التخبّطات

تقرير 218

الاستقالات المجهولة.. وبينما كان الجميع ينتظر معسكر المنتخب الوطني خرجت الأخبار التي أعلنت عن استقالة لجنة المنتخبات احتجاجا منهم بحسب الأخبار على تدخلات في عملهم وتبعهم الدامجة بالإعلان ذاته لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة موجهة لهم عن السبب الحقيقي وراءها وتوقيتها الذي يتزامن مع معسكر الفرسان في المغرب.

التخبط في اتحاد الكرة جعل يونس الكزة يصرح لـ218 عن حقيقة استقالة أعضاء لجنة المنتخبات وجلال الدامجة في انتظار موافقة الرئيس عبدالحكيم الشلماني الذي بدوره فند لـ218 جميع هذه الأخبار التي وصفها بالعارية عن الصحة، وأكد بقاء المنتخبات والدامجة في مناصبهم واستمرار معسكر المنتخب في توقيته.

الزوبعة توقفت والجميع الآن في انتظار الأيام المقبلة وماتحمله من تطورات ربما لن تتوقف، فالدامجة انفجر غضبا عن أسباب ربما حُلت بشكل مؤقت لكنها ستعود لتطفو للسطح مجددا، بينما لجنة المنتخبات فبتعنتها بعدم التعامل مع وسائل الإعلام ستزرع فراغا كبيرا بينها وبين الشارع الرياضي الذي يرغب من باب حبه لمنتخب بلده في معرفة تطوراته وجميع الظروف المحيطة به.

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