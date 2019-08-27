“قذائف الإنتر” تدمر شباك ليتشي

تقرير 218

استقبل إنتر ميلانو ضيفه ليتشي الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي في أولى مبارياته بالدوري بقيادة المدرب أنطونيو كونتي والهدف انطلاقة إيجابية منتظرة .

وحاول ليتشي مباغتة مرمى هندانوفيتش منذ الدقائق الأولى لكن دفاع الإنتر تواجد في المكان الصحيح، وبعدها قدم كاندريفا عرضية للأرجنتيني لوتارو مارتينيز والذي أضاعها أمام المرمى.

وكتبت الدقيقة الحادية والعشرون أول أهداف النيراتزوري هذا الموسم بتوقيع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة في الزاوية البعيدة، بعدها تحرك المد الأسود والأزرق نحو مرمى ليتشي ليعزز الوافد الجديد ستيفانو سينسي التقدم بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليدمر أحلام ليتشي بالعودة للمباراة بعد خمس وعشرين دقيقة.

وفي الشوط الثاني جاء الموعد بتسجيل الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو الهدف الثالث في المباراة ليفتتح سجله التهديفي في المياتزا بعد تصويبة من لوتارو مارتينيز عادت من حارس الضيوف.

ووصل سلاح التسديدات لأعلى درجة من الإتقان في الدقيقة الخامسة والثمانين والسبب كان أنطونيو كاندريفا بعد تسديدة صاروخية ليهز الشباك بالضربة الرابعة القاضية التي كانت أجمل أهداف سهرة المياتزا. ليحقق النيراتزوري انطلاقة قوية غابت عنه في المواسم الأخيرة وتكون الرباعية العنوان الأمثل لبداية الأفاعي في الدوري الإيطالي.

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