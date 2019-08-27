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ستوريدج ينتقل إلى طرابزون سبور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن طرابزون سبور التركي تعاقده مع المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول.

وقدم طرابزون سبور اللاعب في مؤتمر صحفي عقب اجتيازه للفحص الطبي ليوقع على عقد لمدة 3 مواسم بعد انفصاله عن ليفربول خلال هذا الصيف وذلك بعد إيقافه لفترة بسبب الدخول في مراهنات لانتقاله من الريدز.

ويعد ستوريدج واحداً من المهاجمين الإنجليزيين البارزين في السنوات الماضية حيث لعب مع ليفربول منذ عام 2013 ونجح في الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا كما خاض مع منتخب بلاده 26 مباراة دولية استطاع خلالها تسجيل 8 أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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