ستوريدج ينتقل إلى طرابزون سبور

أعلن طرابزون سبور التركي تعاقده مع المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول.

وقدم طرابزون سبور اللاعب في مؤتمر صحفي عقب اجتيازه للفحص الطبي ليوقع على عقد لمدة 3 مواسم بعد انفصاله عن ليفربول خلال هذا الصيف وذلك بعد إيقافه لفترة بسبب الدخول في مراهنات لانتقاله من الريدز.

ويعد ستوريدج واحداً من المهاجمين الإنجليزيين البارزين في السنوات الماضية حيث لعب مع ليفربول منذ عام 2013 ونجح في الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا كما خاض مع منتخب بلاده 26 مباراة دولية استطاع خلالها تسجيل 8 أهداف.

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