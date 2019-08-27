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أديبايور يخوض “تجربة جديدة” بالملاعب التركية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور إلى فريق قيصري سوبر التركي لمدة موسم واحدة في صفقة انتقال حر.

وقدم النادي المهاجم أديبايور بعد خضوعه للفحص الطبي بعدما قضى موسمين مع فريق بلدية إسطنبول في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده حيث سجل ثمانية وعشرين هدفاً في ست وسبعين مباراة.

وكان قيصري سوبر قد احتل المركز العاشر بترتيب الدوري التركي الموسم الماضي فيما جاء فريق بلدية أسطنبول في المركز الثاني حيث خسر اللقب في الأمتار الأخيرة بقيادة أديبايور.

وخاض أديبايور صاحب الخمسة والثلاثين عاماً العديد من التجارب الاحترافية في القارة الأوروبية ولعب مع كبار الأندية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وأرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام في إنجلترا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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