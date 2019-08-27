“سعر جديد” لنيمار يثير غضب برشلونة

218TV|خاص

ظهر مخرج جديد على صعيد ملف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات القليلة الماضية، يتمثل في شكل جديد لصفقة محتملة قد تُمكّن نيمار من مغادرة أسوار “حديقة الأمراء”، لكن تقرير صحيفة “لو باريزيان” أظهر أن عرض سان جيرمان قد فجّر غضبا صامتا داخل إدارة نادي برشلونة الإسباني التي وصلها العرض الفرنسي، إذ اعتبرت أصوات داخل أسوار “الكامب نو” أن عرض سان جيرمان هو أقرب لـ”الشرط التعجيزي”.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان بات على استعداد للتخلي عن نيمار، والسماح بانتقاله إلى برشلونة مقابل سعر 100 مليون يورو، على أن يُضاف لهذا السعر ضم لاعبين للنادي الفرنسي من تشكيلة “برشا” هما الفرنسي عثمان ديمبلي، والبرتغالي نيلسون سيميدو، لكن هذا العرض وفق أصوات غاضبة في النادي الكاتالوني يعني فعليا أن صفقة عودة نيمار إلى صفوف ناديه السابق بطل الدوري الإسباني قد تتجاوز فعليا 300 مليون يورو، وهو السعر ذاته المبدئي الذي أعلن عنه النادي الفرنسي لبيع نيمار.

وفي يوليو 2017 انتقل نيمار بموجب صفقة فلكية من برشلونة إلى الدوري الفرنسي مقابل 220 مليون يورو، وهو ما جعله فعليا يتربع على عرش أغلى لاعبي كرة قدم منذ انطلاق هذه اللعبة الأكثر شهرة حول العالم، لكن لم تمض أشهر قليلة على هذه الصفقة حتى بدأت تقارير تتسرب عن “ندم نيمار”، و “عدم ارتياحه” في “حديقة الأمراء”، عدا عن رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى ناديه السابق برشلونة الذي أظهر “فتوراً” بشأن عودة “موهبته البرازيلية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية