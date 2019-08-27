بهدفي المهدي وبلعم النصر يضرب موعداً لملاقاة الرجاء البيضاوي في أبطال أفريقيا

القاهرة 27 أغسطس 2019 (وال)- ضرب فريق النصر موعداً لملاقاة الرجاء البيضاوي المغربي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تفوقه في إياب الدور التمهيدي الـ 64 على عاصفة موكاف من أفريقيا الوسطى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لهدف.

هذا وقد أقيمت المباراة الأحد، على أرضية ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث نجح فيها المدرب محمد الككلي ومساعده علاء نجم، من تعويض خسارة لقاء الذهاب، حيث زج الطاقم الفني للنصر بكل أوراقه باحثاً عن تحقيق أولى أهداف المباراة.

ولم تمضي المباراة كثيراً، بالتحديد عند الدقيقة ( 7 ) أستطاع المهاجم ( معتز المهدي ) من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، وذلك أثر تلقيه تمريرة من المهاجم الثاني ( خالد مجدي ) الذي وضع ( المهدي ) في مواجهة مرمى الخصم ، وبه تنتهي دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من كرة مررها لاعب الارتكاز ( عبد الله بلعم ) إلى ( فراس شليق )، بدوره الأخير يمرر كرة عرضية من الرواق الأيمن لتجد رأسية الهداف ( معتز المهدي ) واضعاً كرته داخل شباك الحارس ( آرانا أيس يو غوا ) وذلك بعد مرور ( 51 ) ثانية من بداية الشوط.

وظل النصر مسيطراً على مجريات اللعب، بل شكل العديد من الهجمات نحو مرمى عاصفة موكاف، وعند بلوغ الدقيقة ( 57 ) نجح اللاعب ( عبد الله بلعم ) من تسجيل الهدف الثالث، بعد أن أستقبل تمريرة في غاية الروعة من اللاعب ( خالد مجدي ) الذي وضعه مواجهاً للمرمى في مشهد مثل مشهد الهدف الأول.

في المقابل، فريق عاصفة موكاف حاول كثيراً العودة في اللقاء، وتقدم في أكثر من كرة نحو مرمى الحارس ( فتحي الطلحي )، لكن لاعبي عاصفة موكاف اصطدموا بتكتل دفاعي متين، وعند بلوغ الدقيقة ( 78 ) تمكن الفريق الضيف عاصفة موكاف من تذليل الفارق عن طريق رأسية مهاجمه ( أيغور ماندجاو).

وبهذا الفوز يضرب فريق النصر موعداً لمُلاقاة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، هذا ومن المتوقع أن تُقام مباراة الذهاب في 13 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوعين. (وال – القاهرة) س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال