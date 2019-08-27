تأهل الاتحاد الليبي إلى الدور الـ 32 من الكونفدرالية

تونس 27 أغسطس 2019 (وال)- تأهل فريق الاتحاد إلى الدور الـ 32 من الكأس الكونفدرالية، بعد تغلبه على ضيفه الجيش النيجري بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات إياب الدور الـ 64 من البطولة.

هذا وقد أقيمت المباراة الأحد على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة، توسطها الحكم المغربي ( كريم صبري )، دخلها ممثل ليبيا أكثر رغبة في اقتلاع ورقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وذلك من خلال تنظيم خطوطه الثلاثة داخل أرجاء الملعب.

والإصرار والعزيمة لدى لاعبي الاتحاد أصبح واضحاً على مدار الشوط الأول، وهجماته تعددت بين الحين والأخر، وذلك من أجل تسجيل أول الأهداف، ومع بلوغ الدقيقة ( 24 ) من زمن الشوط الأول تمكن المهاجم ( محمد زعبية )، من توقيع أول الأهداف بتسديدة قوية سكنت شباك الجيش النيجري معلناً ومنهياً بها الحصة الأولى من المباراة.

وفي الشوط الثاني، كثّف الاتحاد من ضغطه على مرمى الجيش النيجري باحثاً عن تعزيز النتيجة بهدف ثاني ، ومن تمريرة بينية من منتصف الملعب مررها اللاعب ( عمران سالم ) تصل الكرة إلى المهاجم البديل ( محمد الطبال )، الذي تمكن بدوره في الدقيقة ( 85 ) تسجيل الهدف الثاني، مؤكداً بذلك تأهل الاتحاد إلى الدور الثاني من الكونفدرالية.

وبهذا الفوز يتأهل فريق الاتحاد إلى الدور الـ 32، ليضرب موعداً مع فريق حسنية أغادير المغربي، وذلك في منتصف شهر سبتمبر المقبل. (وال- تونس) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال