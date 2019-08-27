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عادل رامي ينتقل لناد جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فنربخشة التركي تعاقده رسمياً مع المدافع الفرنسي عادل رامي في صفقة انتقال حر ليعزز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي التركي في بيانه أن المدافع صاحب الأصول المغربية أصبح لاعباً للفريق لمدة عام مع خيار التجديد لموسم إضافي بعدما فسخ ناديه السابق مارسيليا عقده بعد تهربه من خوض التدريبات بحجة الإصابة.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاماً العديد من التجارب الاحترافية مع فريجوس الفرنسي قبل أن ينضم إلى ليل وينتقل ويخوض تجربة في الدوري الإسباني مع فالنسيا وميلان في إيطاليا ليعود إلى إسبانيا من بوابة إشبيلية ليلعب في آخر الأندية مع مارسيليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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