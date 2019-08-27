دجوكوفيتش وفيدرر يعبران الدور الأول في أميركا

في مستهل بطولة الولايات المتحدة خاتمة باكورة بطولات الغراند سلام بدأ المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الإسباني روبيرتو باينا بثلاث مجموعات دون مقابل.

ففي المجموعة الأولى تفوق دجوكوفيتش بستة أشواط مقابل أربعة ، قبل أن يبدأ المجموعة الثانية بكل قوة وينهيها بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، وفي الوقت الذي كان اللاعب الإسباني يأمل في العودة بنقاط المجموعة الثالثة، أجهز دجوكو على فريسته الأولى بستة لأربعة ليعبر للدور الثاني بكل سهولة حيث سينتظر الفائز من مواجهة الأمريكي سام كويري والأرجنتيني خوان إيجناسيو لونديرو.

أما المصنف الثالث السويسري روجر فيدرر صاحب التتوجات الأكثر في بطولات الغراند سلام فلم يحظ ببداية مثالية في طريقه للتتويج السادس في أميركا بعدما عانى أمام الهندي سوميت ناجال في الدور الأول بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وخسر فيدرر في المجموعة الأولى بستة مقابل أربعة، لكنه انتفض في المجموعات الثلاث الأخرى ليفوز في الثانية بستة لواحد، وستة لاثنين قبل أن يختتم المجموعة الأخيرة بالفوز بستة أشواط مقابل أربعة في المباراة التي استمرت لساعتين ونصف.

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