الرباع الليبي “أبوزريبه” يعد الليبيين بالتتويج في منافسات “الألعاب الأفريقية”

تعهد الرباع الليبي أحمد أبوزريبة، جمهور الليبي بحصد أكثر من قلادة خلال منافسات حمل الأثقال، بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب.

وقال في تصريحات خاصة لـ “ريميسا”، إنه يسعى إلى المنافسة القلائد الذهبية خلال المنافسات، مؤكدا أن هدفه إسعاد الشعب الليبي.

ويشارك “أبوزريبة” غدا الأربعاء، في المنافسات كثالث ممثل لليبيا في المنافسات ستكون في وزن 89 كلجن أمام 12 رباعا من 8 دول.

وكان الرباع الليبي إحسان شلابي قد نجح في التتويج، بثلاث قلائد متنوعة في وزن 67 كلج، حيث أحرز برونزية رفعة الخطف 128 كلج إلى جانب فضية النتر 155 كلج وفضية المجموع 283 كلج .

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