رسميًا.. الليبي زكريا بوخلال ينتقل للكمار الهولندي

أعلن نادي ألكمار الهولندي، الثلاثاء، رسميا، التعاقد مع الليبي الشاب، زكريا بوخلال، قادما من أيندهوفن، وذلك بعقد ممتد حتى صيف عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبنا الليبي، زكريا بوخلال، سجل أول ظهور له مع الفريق الأول لنادي إيندهوفن، أمام ألكمار، بالجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وحل “بوخلال” بديلا في الدقيقة الـ80’، في المواجهة التي انهزم فيها رِجال المدرب مارك فان بوميل بهدف نظيف، لتتلاشى بذلك بشكل شبه نهائي حظوظهم في التتويج بلقب “الإيرديفيزي”.

وانضم زكريا بوخلال إلى مدرسة فيليم وتدرَّج في فئاته السنية، قبل أن يلتحق بإيندهوفن لأقل من 19 سنة في صيف 2017، ويصعد إلى فريق تحت 21 سنة بعد موسم واحد.

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