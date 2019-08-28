الكويت يجهز الفرسان لمواجهة الجزائر بالتصفيات الأفريقية للصالات

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات، نظيره الكويت، وديا، استعداداً للقاء المنتخب الجزائري شهر أكتوبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات بالمغرب مطلع العام المقبل.

واختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، أول أمس الاثنين، المعسكر التدريبي الداخلي، الذي أقيم بمدينة طرابلس، تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط النعاس ومساعده أشرف الدرسي.

ومن المنتظر، أن يدخل فرسان المتوسط، في معسكر إعداد داخلي خلال الفترة من 5 إلى 9 من شهر سبتمبر القادم، ثم يتوجه يوم 10 سبتمبر إلى الكويت لإقامة معسكر إعداد خارجي.

وسيخوض فرسان المتوسط، خلال المعسكر الخارجي، مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت بصالة نادي الكويت الكويتي يومي 14-15 سبتمبر.

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