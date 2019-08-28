تحديد طرفي وديتي منتخبنا الوطني في المغرب

يدخل المنتخب الليبي لكرة القدم، معسكر الإعداد الخارجي بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل، وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويخوض منتخبنا الوطني، في معسكره بالمغرب، مباراتين وديتين، أمام بوركينا فاسو يوم 4 سبتمبر، والنيجر يوم 7 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بمقره بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأول في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات: “تونس – تنزانيا – غينيا الاستوائية”.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، وذلك على ملعب رادس الدولي بتونس يوم 11 نوفمبر المقبل.

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