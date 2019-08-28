مفاجأة صادمة داخل “سانتياغو برنابيو” بخصوص “زيزو”

لا تزال التغريدة التي فجّرها رئيس تحرير صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية مانويل استيبان عبر موقع التواصل الاجتماعي تثير ردات فعل قوية، وتساؤلات واسعة بشأن “المصير الفعلي” لزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ قال استيبان في تغريدة هزّت أسوار “سانتياغو برنابيو” إن “زيزو” سيعود قريبا إلى فرنسا لتحقيق أحلامه وطموحاته هناك خلال السنوات المقبلة، متحدثا عن “رحيل وشيك” لـ”زيزو” عن تدريب ريال مدريد الذي عاد إليه في شهر مارس الماضي.

وبحسب استيبان الذي لم يُوضّح سبب تغريدته، وما إذا كانت تستند إلى معلومات خاصة أم مجرد تحليل فني في إطار النتائج المتواضعة لنادي ريال مدريد في الأشهر الخمس الماضية تحت قيادة “زيزو”، إذ افتتح “الملكي” الموسم الحالي من الدوري الإسباني بفوز على نادي سيلتا فيغو، قبل أن يُخيّب الآمال بتعادل مع نادي بلد الوليد، وسط مخاوف من تدهور في نتائج ريال مدريد الموسم الحالي، فيما تقول صحف إسبانية إن “زيزو” محبط خلف الكواليس، وأنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا في ظل عدم تمكن زيدان من توقيع “صفقات كبرى” مع “مواهب كروية” تصنع الفرق في أداء النادي، بعد رحيل النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي قبل نحو عامين.

وسائل إعلام إسبانية تقول إن مستويات إدارية داخل النادي الملكي بدأت تضع الخطط البديلة سرا، إذا ما تأكد رحيل “زيزو” الذي لم يدخل أي مهمة تدريبية حول العالم في العام الذي غاب خلاله عن ريال مدريد، في ظل تقارير وقتذاك عن وجهات محتملة لـ”زيزو” حول الملاعب العالمية، وهو أمر لم يحدث.

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