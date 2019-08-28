“ثالث مدرب” لـ”نسور قرطاج” في عام.. مَنْ هو؟

يستعد الاتحاد التونسي لكرة القدم للإعلان يوم غد الخميس رسميا عن اسم مديره الفني الجديد الذي سيتولى قيادة منتخب “نسور قرطاج” خلال الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات التمهيدية لنهائيات كأس العالم التي من المقرر أن تستضيفها قطر في نوفمبر عام 2022، فيما قال بيان للاتحاد أن منذر الكبيّر سيكون هو المدير الفني المقبل للمنتخب التونسي بعد نحو شهر من حلوله رابعا في بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ووفق السيرة الذاتية المهنية للكبيّر فإنه لم يسبق له أن تولى مهمة تدريبية على صعيد المنتخبات، لكنه درّب من قبل أندية تونسية مهمة وحققت إنجازات محلية وقارية مثل الترجي، والبنزرتي، والنجم الساحلي، إذ سيتولى الكبيّر مهمته مع اقتراب الاستعدادات القارية لانطلاق مشوار تصفيات بطولة كأس العالم، وبطولات قارية أخرى خلال العامين المقبلين، إذ أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم الشهر الماضي التعاقد مع المدير الفني الفرنسي آلان غيريس.

والكبيّر فعليا هو ثالث مدير فني يقود “نسور قرطاج” خلال عام، إذ أنهى الاتحاد التونسي عقد المدرب الوطني نبيل معلول بعد نهاية كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا، إذ غادر منتخب تونس الدور الأول من المونديال، قبل أن يسمي الاتحاد الفرنسي غيريس خلفا لمعلول، قبل أن يرحل هو الآخر بعد حلول منتخب تونس رابعا بـ”أمم أفريقيا” وهي نتيجة لم ترض الرأي العام التونسي، وسط آمال باستقرار في الجهاز التدريبي لـ”نسور قرطاج” بعد عودة “النكهة المحلية” لقيادة الجهاز الفني.

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