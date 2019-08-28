المنتخب الوطني يستعد لمعسكره في المغرب

في ظل التخبطات والتجاذبات التي تسود منتخبنا الأول لكرة القدم فإن التحضيرات قائمة على قدم وساق استعدادا للتصفيات المؤهلة لكان الكاميرون المقبل والتي سيستهلها الفرسان بملاقاة نظيرهم التونسي.

المدرب الوطني جلال الدامجة الذي سيحمل على عاتقه مسؤولية العناصر الوطنية ونتائجها المقبلة سواء في الشأن المحلي أي البطولة القارية للمحليين أو نظيرتها المعترف بها دوليا، يبدو في كامل التركيز والانشغال بهذا المنصب الذي يعد مهمة وطنية كلف بها للخروج بالمنتخب من عنق الزجاجة وتجنيب المشجعين الخيبات المتتالية.

القائمة الموسعة لعناصرنا الوطنية التي اختارها المدير الفني الوطني لاقت العديد من الانتقادات نظرا لغياب أسماء بارزة لكن الدامجة الذي يعرف خبايا وزوايا المنتخب نظرا لتقلده هذا المنصب للمرة الثانية سيتحمل وحده المسؤولية.

وبدوره أكد الاتحاد برئاسة عبد الحكيم الشلماني أن البرنامج الإعدادي للفرسان لن يتغير وسينطلق في موعده وهو الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وسيستمر لأكثر من أسبوعين، وسيخوض خلاله معسكرا خارجيا في المغرب وستكون هناك مباراتان وديتان دوليتان أمام كل من منتخب بوركينافاسو يوم الرابع من شهر سبتمبر، ومباراة ودية دولية ثانية أمام منتخب النيجر يوم السابع من شهر سبتمبر القادم.

مسار طويل وشاق يحمل في طياته بطولتين من العيار الثقيل يتم التحضير لهما بالتوازي، ورغم الهنات والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه لجنة المنتخبات فإن الجهود يجب أن تتضافر لتوفير اللحمة المطلوبة لزرع البسمة على وجوه عشاق الفرسان.

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