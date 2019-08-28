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الإنتر يتفق مبدئياً مع سانشيز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب إنتر ميلانو الإيطالي من التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أي وقت مضى قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في الموسم الماضي.

وأعلن موقع “سكاي إيطاليا” بأن النيراتزوري قد توصل فعلياً لاتفاق مع إدارة الشياطين الحمر يقضي بانضمام سانشيز للفريق الإيطالي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يدفع الإنتر قرابة خمسة ملايين جنيه إسترليني من راتب اللاعب الذي يصل إلى اثني عشر مليون، فيما سيدفع مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الراتب.

وبحسب التقارير الإيطالية سيصل اللاعب التشيلي إلى ميلانو خلال الساعات القادمة، ليجري الفحص الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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