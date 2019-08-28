الإنتر يتفق مبدئياً مع سانشيز

اقترب إنتر ميلانو الإيطالي من التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أي وقت مضى قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في الموسم الماضي.

وأعلن موقع “سكاي إيطاليا” بأن النيراتزوري قد توصل فعلياً لاتفاق مع إدارة الشياطين الحمر يقضي بانضمام سانشيز للفريق الإيطالي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يدفع الإنتر قرابة خمسة ملايين جنيه إسترليني من راتب اللاعب الذي يصل إلى اثني عشر مليون، فيما سيدفع مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الراتب.

وبحسب التقارير الإيطالية سيصل اللاعب التشيلي إلى ميلانو خلال الساعات القادمة، ليجري الفحص الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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