“العربي” يهدي أولمبياكوس بطاقة التأهل للأبطال

حجز أولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي مقعدهما في مجموعات المسابقة الأغلى أوروبيا في ليلة أوروبية عنوانها الطريق إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكرر أولمبياكوس انتصاره على كراسنودار الروسي بعدما عاد من ملعبه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ورغم تقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة العاشرة عن طريق لاعب الوسط دانييل أوتكين، يدين الفريق اليوناني بالفضل إلى تحقيق الفوز بتسجيل هدفين للمغربي يوسف العربي فالأول سجله في الدقيقة الحادية عشرة والثاني في الدقيقة السابعة والأربعين.

ليضمن أحمر اليونان التأهل بأفضلية المباراتين بستة أهداف مقابل هدف، ويعود أولمبياكوس بذلك للظهور مجددا في مجموعات التشامبيونزليغ بعد أنْ غاب الموسم الماضي .

أما النجم الأحمر الصربي استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج قواعده بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه يانغ بويز السويسري .

ففي العاصمة بلجراد انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة التاسعة والخمسين لتهز الشباك عن طريق أليكسا فوكانوفيتش، لكن الفريق السويسري أحيا آماله في إمكانية تأهله بهدف بمساعدة النيران الصديقة قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

لتنتهي المباراة بنتيجة إجمالية بثلاثة أهداف لمثلها ويستفيد ممثل صربيا من تعادله خارج أرضه بهدفين لمثلهما في الأراضي الروسية.

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