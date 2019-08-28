دوست يعود إلى البوندسليغا

عاد المهاجم الهولندي باس دوست إلى البوندسليغا من بوابة فريق آينتراخت فرانكفورت قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي لمدة ثلاثة سنوات.

ونقل موقع النادي الألماني بأن دوست انضم إلى الفريق بعقد تصل قيمته إلى ستة ملايين جنيه إسترليني.

ودافع المهاجم الهولندي صاحب الثلاثين عاماً عن ألوان فولفسبورغ منذ عام ألفين واثني عشر حيث توج معه بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام ألفين وخمسة عشر، حيث سجل ستة وثلاثين هدفاً خلال خمسة مواسم خاضها في الدوري الألماني مع فولفسبورغ قبل مغادرة الفريق عام ألفين وستة عشر.

وكان دوست قد سجل واحدا وثمانين هدفاً في مائة وثلاث مباريات مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة في جميع المسابقات.

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