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دوست يعود إلى البوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد المهاجم الهولندي باس دوست إلى البوندسليغا من بوابة فريق آينتراخت فرانكفورت قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي لمدة ثلاثة سنوات.

ونقل موقع النادي الألماني بأن دوست انضم إلى الفريق بعقد تصل قيمته إلى ستة ملايين جنيه إسترليني.

ودافع المهاجم الهولندي صاحب الثلاثين عاماً عن ألوان فولفسبورغ منذ عام ألفين واثني عشر حيث توج معه بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني عام ألفين وخمسة عشر، حيث سجل ستة وثلاثين هدفاً خلال خمسة مواسم خاضها في الدوري الألماني مع فولفسبورغ قبل مغادرة الفريق عام ألفين وستة عشر.

وكان دوست قد سجل واحدا وثمانين هدفاً في مائة وثلاث مباريات مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة في جميع المسابقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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