نادال يعبر الدور الأول.. وثيم يودع أمريكا المفتوحة

استهل المصنف الثاني الإسباني رافائيل نادال مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بفوزه في الدور الأول على الأسترالي جون ميلمان بثلاث مجموعات دون مقابل.

وبدأ نادال المجموعة الأولى بقوة بستة أشواط مقابل ثلاثة، ليواصل قوة إرساله ويحسم المجموعة الثانية بستة مقابل اثنين، وفي الوقت الذي تراجع فيه اللاعب الأسترالي تمكن نادال من المحافظة على هدوئه وإنهاء المجموعة الأخيرة بستة لاثنين في المباراة التي استمرت ساعتين وسبع دقائق، ليُحقق الماتادور الإسباني فوزه الخامس عشر في مسيرته ضمن الدور الأول لبطولة أميركا دون تعرضه لأي خسارة .

أما أولى مفاجآت البطولة كانت عندما ودع النمساوي دومينيك ثيم البطولة من الدور الأول بخسارته أمام الإيطالي توماس فابيانو بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

وآلت المجموعة الأولى إلى اللاعب الإيطالي بستة أشواط مقابل أربعة، لكن المنصف الرابع عالميا استطاع العودة بقوة في المجموعة الثانية لينهيها بستة مقابل ثلاثة، إلا أن فابيانو صاحب الضربات الأمامية القوية حسم المجموعة الثالثة بستة لثلاثة، وليرتكب ثيم المزيد من الأخطاء التي مكنت منافسه من الفوز بالمجموعة الرابعة بستة لاثنين، لتنتهي محاولات اللاعب النمساوي في سعيه لحصد لقب ضمن بطولات الغراند سلام.

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