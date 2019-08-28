فوزي الهيشي يُحَاضر بـ”ناشئي السويحلي”

أقامت مدرسة نادي السويحلي لكرة القدم للفئات السنية محاضرة في مجال التحكيم تحت إشراف المحاضر والحكم الدولي السابق “فوزي الهيشي”.

قام الأخير بالشرح وإطلاع ناشئي المدرسة على آخر التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم وقدم بعضا من أساسيات التحكيم وآخر تعديلاته المعتمدة من الاتحاد الدولي حسب الزمن المحدد لهذه المحاضرة التحكيمية لفئة ألفين وتسعة.

وكرمت إدارة المدرسة “فوزي الهيشي” بشهادة شكر وتقدير وشعار النادي وهدية رمزية شاكرين له هذه الزيارة وهذه المحاضرة القيمة لأبناء نادي السويحلي الرياضي ومستقبله المشرق.

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