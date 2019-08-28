منتخب الصالات يستعد للقاء الجزائر

بعد انتهاء معسكره الداخلي يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات للدخول في معسكر ثان في العاصمة من الخامس من سبتمبر القادم إلى التاسع منه؛ تأهبا للقاء المنتخب الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات ب

.

وسيتوجه فرسان الصالات يوم العاشر من سبتمبر إلى الكويت لإقامة معسكر خارجي سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت بصالة نادي الكويت الكويتي يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر ذاته.

يذكر أن لقاء المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات سيكون شهر أكتوبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية