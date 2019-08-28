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المصراتي يرأس اللجنة الفنية للبطولة العربية للكرة الطائرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد العربي للكرة الطائرة الدكتور عياد المصراتي رئيسا للجنة الفنية للبطولة العربية في نسختها الخامسة عشرة للعبة.

وتنطلق البطولة يوم الثالث من سبتمبر وتستمر حتى الخامس عشر منه في العاصمة الأردنية عمان.

وتم تقليد المصراتي المتخرج من المعهد العالي للتربية البدنية بهذا المنصب لما يملكه من خبرة وكفاءة مشهودة له في الأوساط المحلية والعربية.

وتدرج الدكتور الليبي في لعبة الكرة الطائرة إلى أن أصبح رئيسا للاتحاد الليبي مطلع التسعينيات من القرن الماضي كما كان من الأعضاء الفاعلين ضمن اللجان التي تنظم الفعاليات والبطولات العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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