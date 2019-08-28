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منتخب القوة البدنية يستعد لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني للقوة البدنية استعداداته الجدية للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تحتضنها جنوب إفريقيا في أكتوبر المقبل.

وتم اختيار الأبطال الذين سيمثلون الراية الوطنية في هذا الاستحقاق عبر تصفيات خاضها أبطال المناطق واستقر المدرب الوطني طارق المخلوق على اختيار ستة عشر لاعبا، ومن المنتظر أن تتوجه عناصر المنتخب إلى تونس للدخول في معسكر خارجي قبل الانطلاق نحو جنوب أفريقيا.

ويسعى الاتحاد الليبي للعبة للحصول على دعم مناسب يساعده على الاستعداد والمشاركة في البطولة القارية خاصة أن المنتخب هو بطل أفريقيا ويسعى للحفاظ على لقبه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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