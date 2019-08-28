اخبار الرياضة

إصابة ميسي تثير الجدل من جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثارت إصابة ميسي من جديد زوبعة في الوسط الرياضي خاصة بعد الانتكاسة التي شهدها اللاعب اثناء فترة تعافيه اذ تضاربت الاخبار حول العودة المرتقبة لنجم الكرة الأرجنتينية.

وكان نجم برشلونة قريبا من العودة للملاعب ولكن الاصابة لاتزال تلازم ميسي حيث نشرت الصحف الاسبانية ان البرغوث سيغيب عن الملاعب لشهر اخر وتحديدا لثلاث مباريات في الدوري وهم اوساسونا وفالنسيا وغرناطة اضافة الى مباراة في دوري الأبطال ومن المتوقع ان يكون جاهزا امام خيتافي يوم الـ28 من سبتمبر المقبل.

وقال بعض الصحفيين المقربين من النادي الكتالوني ان ميسي سيغيب لمدة اسبوعين فقط وسيكون حاضر لقيادة البلوغرانا الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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