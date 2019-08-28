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عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدو ان عروض برشلونة لن تتوقف لباريس سان جيرمان من اجل ضم النجم البرازيلي نيمار ذا سيلفا فعبد ان رفض النادي الفرنسي عرض البرسا مساء امس والذي يقضي بإعارة نيمار مع احقية الشراء مقابل 170 مليون يورو تدفع على مرتين.

عاد العملاق الكتالوني وقدم عرضا اخر مساء اليوم يبدو اكثر اغراء حيث ضمت صفقة انتقال نيمار الى برشلونة اعارة الفرنسي عثمان ديمبلي للنادي الفرنسي اضافة الى انضمام راكيتيتش رسميا الى باريس ومبلغ مالي قدر بـ125 مليون يورو.

باريس سان جيرمان لم يرد حتى الان على عرض برشلونة الاخير والذي يبدو انه سيقبل خاصة بعد ضغوطات نيمار والذي اخبر ادارة النادي انه يريد الانتقال الى برشلونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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