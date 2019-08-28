عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

يبدو ان عروض برشلونة لن تتوقف لباريس سان جيرمان من اجل ضم النجم البرازيلي نيمار ذا سيلفا فعبد ان رفض النادي الفرنسي عرض البرسا مساء امس والذي يقضي بإعارة نيمار مع احقية الشراء مقابل 170 مليون يورو تدفع على مرتين.

عاد العملاق الكتالوني وقدم عرضا اخر مساء اليوم يبدو اكثر اغراء حيث ضمت صفقة انتقال نيمار الى برشلونة اعارة الفرنسي عثمان ديمبلي للنادي الفرنسي اضافة الى انضمام راكيتيتش رسميا الى باريس ومبلغ مالي قدر بـ125 مليون يورو.

باريس سان جيرمان لم يرد حتى الان على عرض برشلونة الاخير والذي يبدو انه سيقبل خاصة بعد ضغوطات نيمار والذي اخبر ادارة النادي انه يريد الانتقال الى برشلونة.

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