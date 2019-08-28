اختتام بطولة السباحة في المياه المفتوحة في زليتن

احتضن المصيف البلدي بمدينة زليتن أمس الثلاثاء بطولة السباحة في المياه المفتوحة التي نظمها الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن وبإشراف عام من الاتحاد الليبي للسباحة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 سباحاً يمثلون أندية النصر زليتن والأحرار وماجر والشاطئ والنادي البحري والحركة البحرية للكشافة.

وأسفرت المنافسات عن فوز سباح النادي البحري “سالم فرحات” بسباق الكبار لمسافة 3000 متر بينما حل ثانياً “محمد بن حليم” من الشاطئ وثالثاً “مصطفى بن محمود” من النادي البحري.

وضمن فئة الأواسط لمسافة 2000 متر حل أولاً السباح “محمد الأشهب” من الشاطئ إثر تفوقه على زميله بالفريق “محمد حمادي” و”عبدالمالك المقصبي” من النادي البحري.

أما بفئة الأشبال لمسافة 1500 متر فقد كان التفوق لسباح الشاطئ “شهاب الأشهب بينما جاء سباحا النادي البحري “خالد رزق” و”حبيب بن محمود بالمركزين الثاني والثالث.

وأخيراً بفئة البراعم لمسافة 1000 متر هيمن سباحو النادي البحري على التراتيب الأولى بفضل تألق “علاء فرحات” و”رواد الشريف” و”شاهين فرحات” بالإضافة لسباح النصر زليتن “علي بن محمود”.

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