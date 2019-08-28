ماريو ينتقل إلى معاراً إلى لوكوموتيف الروسي

تعاقد لوكوموتيف موسكو الروسي مع لاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو قادما من إنتر ميلانو لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأعلن النادي الروسي بأن اللاعب البرتغالي سيلعب في الموسم الحالي مع الفريق معاراً من النيراتزوري الإيطالي لكنه بإمكانه الانضمام للفريق بشكل نهائي في الموسم القادم مقابل ثمانية عشر مليون يورو.

وسيدفع لوكوموتيف مبلغ 3.5 مليون يورو كراتب سنوي للاعب خلال الموسم الحالي في مدة الإعارة المتفق عليها.

وشارك جواو ماريو مع إنتر ميلانو في 22 مباراة مع الانتر في الموسم الماضي حيث سجل هدفاً واحداً بعدما لعب مع الفريق الإيطالي منذ عام 2016 قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في عقد حتى عام 2021 مقابل 40 مليون يورو.

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