المنتخب الوطني يستعد للسفر إلى المغرب

من المفترض أن تغادر بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى تونس ومنها للمغرب بغية الدخول في معسكر تحضيري هناك بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة وبقائمة تضم تسعة لاعبين محترفين والهدف إجراء مباريات ودية من بينها مواجهة المنتخب النيجري وبوركينا فاسو بحسب إعلان الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة.

المعسكر الدرامي الذي كان على مقربة من الإلغاء بعد استقالة مفاجئة للجنة المنتخبات والمدرب الدامجة صباح الإثنين قبل أن يتدخل الشلماني لمعالجة الأمور ويفند استقالة الجميع في غياب تام لصوت لجنة المنتخبات لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بأعمالهم من بينها إقامة المعسكر في المغرب.

إذا الأمور غير واضحة في معسكر يراه متابعون لا يجدي نفعا في هذه المرحلة خاصة وأن تصفيات الكان ستكون في نوفمبر القادم ومنتخب المحليين مقبل على مواجهة تونس أواخر شهر سبتمبر ضمن تصفيات الشان وتبقى الأيام كفيلة بكشف التطوارت إن كانت سلبية أم إيجابية لمنتخب تعود على نثر شعور الحزن في أغلب استحقاقاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية