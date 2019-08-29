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هزيمة ثقيلة لمنتخب الشاطئية الوطني أمام إيطاليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية هزيمة قاسية أمام المنتخب الإيطالي في افتتاح مبارياته بدورة الألعاب الشاطئية التي تحتضنها اليونان باثني عشر هدفا مقابل ثلاثة أهداف.

ويلتقي المنتخب الوطني في مواجهته الثانية مساء اليوم مع نظيره الألباني ومساء الجمعة يختتم مبارياته في الدور الأول حينما يواجه نظيره الفرنسي حيث سيتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى الدور القادم.

وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية بلعبتين فقط هما الكرة الشاطئية والسباحة لمسافة خمسة كيلومترات بقيادة الرياضي حماد الفلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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