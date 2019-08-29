هزيمة ثقيلة لمنتخب الشاطئية الوطني أمام إيطاليا

تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية هزيمة قاسية أمام المنتخب الإيطالي في افتتاح مبارياته بدورة الألعاب الشاطئية التي تحتضنها اليونان باثني عشر هدفا مقابل ثلاثة أهداف.

ويلتقي المنتخب الوطني في مواجهته الثانية مساء اليوم مع نظيره الألباني ومساء الجمعة يختتم مبارياته في الدور الأول حينما يواجه نظيره الفرنسي حيث سيتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى الدور القادم.

وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية بلعبتين فقط هما الكرة الشاطئية والسباحة لمسافة خمسة كيلومترات بقيادة الرياضي حماد الفلاح.

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