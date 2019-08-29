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تسييرية الاتحاد تتخذ جملة من القرارات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغييرات في الآونة الأخيرة قامت بها إدارة نادي الاتحاد لترميم البيت الداخلي للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لمواجهة فريق حسنية أكادير المغربي لحساب الدور الاثنين والثلاثين من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي منتصف الشهر القادم حيث ستقام مواجهة الذهاب في تونس بينما سيشد الاتحاد الرحال إيابا لمواجهة الفريق المغربي على أرضه.

أول القرارات كان إقالة مدير الكرة بالنادي عبدالمجيد صالح فور تأهل الفريق على حساب الجيش الوطني من النيجر وشكلت لجنة ستقوم بإجراءات التسليم والاستلام.

وبعد إقالة مجيد صالح اتضح أن اللجنة التسييرية بقيادة العزابي لم تكن راضية عن المرحلة الاستعدادية في المدة الماضية حيث تدرب الفريق في العاصمة طرابلس ولم يخض إلا مباراة ودية وحيدة أمام مختلط أندية مصراتة فكان من بين أهدافها الجلوس مع المدرب البلجيكي إيفان مينارت لبحث كيفية الاستعداد بصورة احترافية قبل مواجهة الفريق المغربي والاتفاق على إقامة معسكر تدريبي بتونس تتخلله بعض المباريات الودية التي ستجعل الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة اختبار الفريق المغربي الذي لن يكون سهلا وسيسعى جاهدا لإزاحة الاتحاد من طريقه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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