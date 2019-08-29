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تكالة يستعد لمونديال المصغرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقوم الحكم الدولي الليبي صلاح تكالة بالتدرّب بشكل يومي استعدادا لتمثيل البلاد في منافسات بطولة العالم للكرة المصغرة التي تستضيفها أستراليا بداية شهر أكتوبر القادم وحتى الحادي عشر منه.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكرة المصغرة 16 حكما يمثلون 14 دولة حيث ستكون الصافرة الليبية حاضرة في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

يُشار إلى أن الحكم الليبي مصباح أبوالقوادر كان قد شارك في مونديال 2017 الذي احتضنته تونس وتواجد فيه المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه ونجح في التأهل للدور الثاني من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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