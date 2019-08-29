منتخب الصالات يختتم أول معسكر له استعدادا للاستحقاقات المقبلة

أخبار ليبيا24- خاص

أنهى للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره التدريبي الداخلي بمدينة طرابلس تحت إشراف المدرب الوطني ” عبدالباسط النعاس ” ومساعده ” أشرف الدرسي “

وتم خلال المعسكر الذي ضم 20 لاعب اختيار القائمة النهاية التي ستدخل معسكر تحضيري جديد في طرابلس.

و أتاح الجهاز الفني خلال المعسكر المنتهي الفرصة لكافة اللاعبين المشاركين في المعسكر.

وتأتي هذه التحضيرات استعدادا لمباراة منتخب الجزائر شهر أكتوبر من العام الحالي في إطار التصفيات الافريقية.

وخاض المنتخب الليبي خلال معسكره مباراتين وديتين أمام منتخب طرابلس تفوق في الأولى 3-2 وفقد الثانية بنتيجة 6-4.

ويتوجه يوم 10سبتمبر الى الكويت لإقامة معسكر إعداد وسيخوض خلال المعسكر مبارتين وديتين أمام منتخب الكويت بصالة نادي الكويت الكويتي يومى 14-15سبتمبر.

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