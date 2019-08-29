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الهوني يواصل تحضيراته مع الترجي في لبنان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل لاعبنا الدولي حمدو الهوني تدريباته مع فريقه الترجي الرياضي التونسي في العاصمة اللبنانية بيروت استعدادا لمواجهة النجمة يوم غد الجمعة ضمن الدور الأول للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي التونسي أن لاعبنا الدولي حمدو الهوني سيتجه مباشرة من لبنان إلى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والذي يأتي ضمن استعدادات فرسان المتوسط لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتعلق الجماهير الليبية وجمهور الترجي التونسي آمالا كبيرة على حمدو الهوني الذي يعتبر أبرز اللاعبين الليبين في هذا الجيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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