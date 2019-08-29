الهوني يواصل تحضيراته مع الترجي في لبنان

يواصل لاعبنا الدولي حمدو الهوني تدريباته مع فريقه الترجي الرياضي التونسي في العاصمة اللبنانية بيروت استعدادا لمواجهة النجمة يوم غد الجمعة ضمن الدور الأول للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي التونسي أن لاعبنا الدولي حمدو الهوني سيتجه مباشرة من لبنان إلى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والذي يأتي ضمن استعدادات فرسان المتوسط لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتعلق الجماهير الليبية وجمهور الترجي التونسي آمالا كبيرة على حمدو الهوني الذي يعتبر أبرز اللاعبين الليبين في هذا الجيل.

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