إمارة موناكو مسرحا لقرعة أبطال أوروبا

موعد جديد ينتظره الجميع سيبدأ قريبا وينطلق بنشيد يحب عشاق الساحرة المستديرة سماع أنغامه فهو الموعد مع دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى في العالم.

32 فريقا حجزوا مكانهم في دوري المجموعات يتصدرهم بطل أوروبا ليفربول إضافة إلى أبطال الدوريات ومنهم برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وأجاكس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وغيرهم إضافة إلى بطل اليوروبا ليغ تشيلسي.

تتجه العيون اليوم نحو الإمارة الفرنسية موناكو حيث ستخطف حركات الكرات داخل وعاء القرعة الأضواء من بريق وفخامة الإمارة الأبرز في العالم.

اليوم أيضا ستكشف القرعة عن المجموعات الثمانية التي ستتنافس فيها الفرق للظفر بذات الأذنين، فبعد ميركاتو صيفي حافل ستكون المنافسة على أشدها في فصل الشتاء في القارة العجوز.

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