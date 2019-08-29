مخلوف يكشف لـ”أخبار24″ قائمة منتخب القوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدرب المنتخب الليبي للقوة البدنية طارق مخلوف عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة أفريقيا 2019.

وأوضح مخلوف في تصريح خاص لـأاخبار ليبيا24″ أن القائمة تتكون من 16 رياضي

وأشار لى أن القائمة تتكون من عبدالمالك عمر أبوبريق ، سعيد محمد الحاسي ، عبدالله سليمان بودبوس – سلام سالم مرواس – أحمد عبدالناصر الدروقي – عادل حسن الجزيري – نوري الدين دعبس – حسين محمد فيدان – عمر محمد شبيك – أشرف الصادق الفلاح – مفتاح المصري بوراوي – حسين محمد كديش – علاء محمد الشيخي- عبدالله عبدالوهاب بوشعالة – محمد مصطفى الوسيع – عبدالحكيم حسين الدلفاق.

ويستعد المنتخب الليبي بتدريبات يوميه في صالة مخلوف جم تحت إشراف المدرب طارق مخلوف ومساعده علي الوكيل تحضيرا للبطولة الأفريقية التي تقام في جنوب أفريقيا أكتوبر المقبل.

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