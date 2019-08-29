وجه جديد للإنتر تحت قيادة كونتي

صفقة كانت منتظرة أعلنها الإنتر يوم أمس بانضمام التشيلي الكسيس سانشيز رسميا لصفوف النيراتزوري لتكتمل بذلك تشكيلة أنطونيو كونتي.

ويبدو الإنتر هذا الموسم مختلفا وأكثر جاهزية من ذي قبل ولعل الشكل الذي ظهر عليه في الجولة الأولى من السيريا آ أمام ليتشي في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة كانت إشارة لليوفي المسيطر على الدوري الإيطالي بأن الإنتر سيكون خصما له.

بعد مغادرة سباليتي وقدوم كونتي أشياء كثيرة تغيرت داخل أسوار النادي النيراتزوري كان أولها الاستغناء عن نيغولان وبيرسيتش كما لم ينس المدرب الإيطالي توبيخ المتمرد إيكاردي والذي عاد للتدريبات مؤخرا ويبدو أنه سيستمر لموسم آخر في ميلانو.

الإنتر أيضا نزل بثقله في سوق الانتقالات ويبدو أن تأهله لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي كان هو السبب وراء هذه الانتدابات والتي كان أهمها لوكاكو وسانشيز.

سياسة كونتي مع الإنتر حتى الآن ربما ستغير كثيرا من الشكل الباهت الذي ظهر به طيلة السنوات الماضية ولعلها تكون نقطة البداية في الطريق نحو منصة التتويج والتي غاب عنها الإنتر لأكثر من 10 سنوات.

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