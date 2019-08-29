اختتام بطولة المياه المفتوحة بزليتن

أخبار ليبيا24

اختتمت الثلاثاء بطولة زليتن داخل المياه المفتوحة لجميع الفئات التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي بزليتن بالمصيف البلدي.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 سباحا من أندية الأحرار وماجر والنادي البحري والشاطي والحركة البحرية للكشافة والنصر .

وجاءت نتائج فئة الكبار مسافة 3000 متر:

الأول: السباح سالم فرحات من النادي البحري على الترتيب الأول لمسافة 3000 متر بزمن 1.3.83.

الثاني: السباح محمد سالم بن حليم من نادي الشاطي بزمن 1.12.10

الثالث: السباح مصطفى محمد بن محمود من النادي البحري بزمن 1.13.34

منافسات الأواسط مسافة 2000 متر:

الأول : محمد أحمد الأشه نادي الشاطي بزمن 36.01

الثاني : محمد عبدالمجيد أحمادي الشاطي بزمن 37.05

الثالث : عبدالمالك محمد المقصبي النادي البحري بزمن 38.36

منافسات فئة الأشبال مسافة 1500 متر:

الأول : شهاب أحمد الاشهب نادي الشاطي بزمن 26.01

الثاني : بهاء خالد رزق النادي البحري بزمن 27.05

الثالث : حبيب مصطفى بن محمود النادي البحري بزمن 27.57

منافسات البراعم مسافة 1000 متر:

الأول : علاء فرحات النادي البحري بزمن 13.01

الثاني : رواد محمد الشريف النادي البحري بزمن 14.19

الثاني مكرر : شاهين محمد فرحات النادي البحري بزمن 14.19

الثالث : علي محمد بن محمود نادي النصر بزمن 17.08

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