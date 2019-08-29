حقيقة إتمام انتقال نيمار إلى برشلونة

قالت شبكة “سكاي سبورت” الايطالية مساء الخميس، إن برشلونة وباريس سان جيرمان وصلا لاتفاق نهائي يقضي بانتقال النجم البرازيلي نيمار ذا سيلفا إلى النادي الكتالوني دون الكشف عن تفاصيل العقد وعن اسماء اللاعبين الداخلة في صفقة انتقال نيمار.

وهذا ما نفته الصفحة الرسمية لبطل فرنسا باريس سان جيرمان، مؤكدة ان الاتفاق لم يتم بعد وانه لازالت تدرس عروض برشلونة، اذ ان البلوغرانا تقدم بأكثر من عرض رغبة في عودة نيمار من جديد للكامب نو.

من جهتها نقلت صحيفة “موندو دوبرتيفو” الاسبانية عن مصدر مقرب برشلونة ان ادارة النادي الكتالوني نفت الاخبار التي نشرتها “سكاي نيوز” مساء اليوم مؤكدة عدم حصول أي شيء بخصوص نيمار.

وتأتي هذه الردود فيما لم يتبقى من زمن الميركاتو سوى ثلاثة ايام فقط، فهل ستكون كافية لعودة نيمار للكامب نو واكمال المربع الهجومي للبرسا والذي يقوده ميسي الى جانب يسواريز وغريزمان؟.

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