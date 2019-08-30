منتخب تونس يحدد موعد مواجهة فرسان المتوسط بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، خطابا رسميا، مساء اليوم الخميس، من نظيره الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشأن تحديد موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 .

وحدد الاتحاد التونسي موعد مواجهة الذهاب بين فرسان المتوسط ونسور قرطاج في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات “شان 2020″، على أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل على تمام الساعة 7 وربع مساء بتوقيت تونس، الثامنة والربع بتوقيت ليبيا.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، بقيادة مدربه الوطني المخضرم جلال الدامجة، قد خاص معسكرا تدريبيا خلال شهر يوليو الماضي بالمملكة المغربية، والذي تواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله 3 مباريات ودية تجريبية وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب التونسي بتصفيات “شان 2020”.

واستهل المنتخب مبارياته بالفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم خسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، ثم تعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بدون أهداف.

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